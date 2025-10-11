Çarpıcı sigara araştırması: % 97 ölüm riskini artırıyor! Kanser hastaları dikkat: Sigara hayatınızı tehdit ediyor!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Alvin J. Siteman Kanser Merkezi’nin yaptığı kapsamlı bir araştırma, sigarayı bırakmanın ileri evre kanser hastalarının yaşam süresini ciddi oranda uzatabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı kemoterapi ve radyoterapi kadar önemli bir “dördüncü tedavi ayağı” olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar, “Sigara, kanser türü veya evresinden bağımsız olarak ölüm riskini artırıyor. Sigarayı bırakmak ise tanı anından itibaren, hatta ileri evrelerde bile bu riski azaltıyor” diyerek, sigarayı bırakmanın kanser hastaları için hayati bir adım olduğunu vurguladı.

İLERİ EVRE KANSERLERDE BİLE ETKİLİ

13 binden fazla hastanın incelendiği çalışmada, tedaviye başlarken hastaların yaklaşık dörtte birinin hala sigara içtiği belirlendi. Ancak sigarayı bırakanların iki yıl hayatta kalma oranı yüzde 85’e ulaşırken, sigaraya devam edenlerde bu oran yüzde 74’te kaldı. Daha çarpıcı bir bulgu ise ileri evre kanser hastalarında: Sigarayı bırakanlar, sigaraya devam edenlere kıyasla iki kat daha uzun süre yaşayabildi.

Dr. Steven Tohmasi, “Bazı doktorlar, kısa yaşam beklentisi olan hastalara sigarayı bırakmayı yeterince vurgulamıyor. Ancak verilerimiz, ek bir yılın, özellikle birkaç ay ömrü kaldığı düşünülen hastalar için büyük bir umut olduğunu gösteriyor” dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE “DÖRDÜNCÜ AYAK”: SİGARAYI BIRAKMAK

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Li-Shiun Chen, sigarayı bırakmanın kanser tedavisinin temel bir parçası olması gerektiğini belirtti. Chen, “Washington Üniversitesi ve Siteman Kanser Merkezi, her hastaya tütün bırakma desteği sunarak öncülük ediyor. En ileri evre hastalar için bile hiçbir zaman geç değil” diyerek, bu desteğin rutin kanser bakımına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

ELEVATE SİSTEMİ NEDİR?

Araştırma ekibi, ELEVATE adını verdikleri bir sistem geliştirdi. Bu sistem, sigara içen hastaları otomatik olarak tespit ederek doktorları bilgilendiriyor ve nikotin replasman tedavisi veya mesaj tabanlı danışmanlık gibi destekleri tedavi sürecine entegre ediyor. ELEVATE, sigara bırakma desteğini kanser bakımının standart bir parçası haline getiriyor.

SİGARAYA DEVAM EDENLERİN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 97 DAHA YÜKSEK

2018’de tedavi gören 13.282 hastadan 1.725’i aktif sigara içicisiydi. Altı ay içinde sigarayı bırakanların oranı sadece yüzde 22 olsa da, bırakanlar iki kat daha fazla hayatta kalma şansı elde etti. Sigaraya devam edenlerin ölüm riski, bırakanlara kıyasla yüzde 97 daha yüksek çıktı.