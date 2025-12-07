HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü

Geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük soygunla gündem olan Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde aksilikler bitmiyor. Müzede meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü

Fransa'nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, milyon dolarlık soygunun ardından bu kez de bakımsızlık nedeniyle gündeme geldi. Müzenin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü 1

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesinde yer alan 3 odadan birini etkilediğini aktararak, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini ifade etti. Steinbock, sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını aktardı. Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul eden Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü 2

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü 3

Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak yağış nedeniyle metroyu su bastı!Sağanak yağış nedeniyle metroyu su bastı!
Annesine şiddet uygulayan babasını darbettiAnnesine şiddet uygulayan babasını darbetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Paris Louvre Müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.