Çarptığı aracın camından içeri girmişti, o anlar kamerada

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: ÖN CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobile çarptıktan sonra ön cama düştüğü ve kırılan camdan aracın içine girdiği, otomobilin yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır