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Çarptığı yaya olay yerinden kaçınca neye uğradığını şaşırdı

Bursa’da ana arterde seyir halindeki otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı.

Çarptığı yaya olay yerinden kaçınca neye uğradığını şaşırdı

Bursa’da ana arterde seyir halindeki otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Kazadan sonra yaya koşarak olay yerinden kaçtı. İlginç anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Gaziakdemir Mahalle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil, sağ şeritte seyir halindeyken yolda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin aynası kırılırken, yaya ise olay yerinden koşarak kaçtı. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan sürücü, yayayı aradı. Çarptığı yayayı bulamayan sürücü, 112 Acil Servis Hattı’nı arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri de yayayı bulamadı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, polis ekiplerinden kaza raporu istemedi. İlginç kaza, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Trafik ekipleri, yayaları ve sürücüleri benzer olaylara karşı uyardı.

Çarptığı yaya olay yerinden kaçınca neye uğradığını şaşırdı 1

Çarptığı yaya olay yerinden kaçınca neye uğradığını şaşırdı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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