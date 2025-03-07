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  4. Çarşaflı hırsız kardeşi çıktı! Mescitte kıyafet değiştirmiş: Ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı, kameraya yansıdı

Çarşaflı hırsız kardeşi çıktı! Mescitte kıyafet değiştirmiş: Ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı, kameraya yansıdı

07.03.2025 16:18
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Bursa'daki akılalmaz hırsızlık kameraya yansıdı. Çarşaf giyen hırsız, ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak ablasının evine girdi. Evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan 50 yaşındaki kadın B.E.İ. güvenlik kameralarında yakayı ele verdi.

Çarşaflı hırsız kardeşi çıktı! Mescitte kıyafet değiştirmiş: Ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı, kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çarşaf giyip gittiği ablasının evine, ayakkabılıktaki yedek anahtarı alarak giren B.E. İ. (50), 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. 50 kamera görüntüsü incelenip kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan H. D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi. Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZ KARDEŞİ ÇIKTI

50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H. D.’nin kardeşi B.E. İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

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ÖNCE MESCİDE GİDİP KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası H.D.'nin evine gittiği öğrenildi.

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Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki mescitte üstünü değiştirip, yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi. Şüphelinin kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ablasının evinin olduğu siteye, çarşaf giyerek gelen şüphelinin, 15 dakika sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

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Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Evde bulunan altınlar ise H. D.'ye teslim edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız hırsızlık çarşaf
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