HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çarşamba’da bahar: Vatandaşlar sokağa akın etti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.

Çarşamba’da bahar: Vatandaşlar sokağa akın etti

Kışı yoğun yağışlarla geçiren Çarşambalılar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte soluğu dışarıda aldı. İlçede bazı vatandaşlar parklarda oturup sohbet ederken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Çarşamba’nın simgelerinden biri olan tarihi köprü de güzel havanın etkisiyle hareketlendi. Köprü üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar nedeniyle bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu.

Ilık hava en çok çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar, sokaklarda oyun oynayarak günün tadını çıkardı. Çocuklarına eşlik eden ailelerin mutluluğu da dikkat çekti.

Vatandaşlar, havanın yaz aylarındaki Ramazan günlerini hatırlattığını belirterek uzun zamandır böyle bir havayı özlediklerini söyledi.

Çarşamba’da bahar: Vatandaşlar sokağa akın etti 1

Çarşamba’da bahar: Vatandaşlar sokağa akın etti 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'Yakında' diyerek duyurdu: "İran'da hedef alınacak hiçbir şey kalmadı"Trump 'Yakında' diyerek duyurdu: "İran'da hedef alınacak hiçbir şey kalmadı"
İspanya, İsrail’deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdüİspanya, İsrail’deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.