Çarşamba’da bahar: Vatandaşlar sokağa akın etti

Kışı yoğun yağışlarla geçiren Çarşambalılar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte soluğu dışarıda aldı. İlçede bazı vatandaşlar parklarda oturup sohbet ederken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Çarşamba’nın simgelerinden biri olan tarihi köprü de güzel havanın etkisiyle hareketlendi. Köprü üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar nedeniyle bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu.

Ilık hava en çok çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar, sokaklarda oyun oynayarak günün tadını çıkardı. Çocuklarına eşlik eden ailelerin mutluluğu da dikkat çekti.

Vatandaşlar, havanın yaz aylarındaki Ramazan günlerini hatırlattığını belirterek uzun zamandır böyle bir havayı özlediklerini söyledi.