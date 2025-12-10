HABER

Çarşamba’da umre yolcularına hazırlık eğitimi verildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik "Umre Hazırlık Kursu" düzenlendi.İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programında, umre ibadetinin mahiyeti ile yolculuk öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programında, umre ibadetinin mahiyeti ile yolculuk öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Kurs kapsamında İlçe Müftüsü Cemal Uzun, umre ibadetinin usul ve adapları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Eğitimde ayrıca ihram, tavaf gibi ibadetlerin doğru şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak aktarıldı. Yolculuk sürecinde uyulması gereken kurallar, sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar ve organizasyon süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Program, umreye gidecek vatandaşların bilinçli, huzurlu ve manevi açıdan hazırlıklı bir ibadet gerçekleştirmeleri temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun
