Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıcalı Mahallesi’nde S.H. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2,62 gram metamfetamin, 8,60 gram sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza hap, 0,40 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 14 bin 705 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA