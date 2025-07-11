HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Casperlar'a 231 adreste eş zamanlı operasyon! 70 şüpheli gözaltına alındı... Örgüt lideri Almanya'da yakalandı

'Casperlar' suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Almanya’da yakalandığı, iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

'Casperlar'a 231 adreste eş zamanlı operasyon! 70 şüpheli gözaltına alındı... Örgüt lideri Almanya'da yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerinin, İstanbul'da, ‘Kasten Öldürme’, ‘Nitelikli Yağma’, ‘İş Yeri Kurşunlama’, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Fuhuş ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 231 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

70 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği öğrenildi.

Casperlar a 231 adreste eş zamanlı operasyon! 70 şüpheli gözaltına alındı... Örgüt lideri Almanya da yakalandı 1

Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet fişek, uyuşturucu haplar, 940 gram esrar ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 150 KİŞİ YAKALANDI

Casperlar ve Daltonlar arasındaki düşmanlık nedeniyle meydana gelen kasten öldürme olayları olmak üzere toplam 116 eylem gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu eylemlere karıştığı tespit edilen 'Casperlar' suç örgütünün 150 üyesi de farklı tarihlerde yakalanarak tutuklandı.

ÖRGÜT LİDERİ ALMANYA’DA YAKALANDI

Örgütün lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Almanya’da yakalandığı, iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kritik eşik geçilmiştirAK Parti Sözcüsü Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: "Gelin bu dönüşümü gerçekleştirelim"Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: "Gelin bu dönüşümü gerçekleştirelim"

Anahtar Kelimeler:
Casper Casperlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK'lı ilk grup silah bıraktı

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK'lı ilk grup silah bıraktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.