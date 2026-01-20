HABER

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası: “Yapmazsam ailemi öldürürlerdi”

İstanbul’daki çete savaşında çocukların öne sürüldüğü ortaya çıktı. 4 cinayet, 41 suç, maskeli fotoğraflar… Hepsi tek dosyada toplandı. Casperlar ve Daltonlar adlı iki suç örgütü arasındaki çatışmalarda çocuk tetikçiler nasıl kullanıldı? Akıllara durgunluk veren detaylar tetikçi olarak kullanılan çocukların ifadelerinde yer aldı.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası: "Yapmazsam ailemi öldürürlerdi"

İstanbul’da iki organize suç örgütü arasındaki çatışma, ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkardı. Casperlar ve Daltonlar çeteleri birbirlerine karşı 18 yaşından küçük çocukları tetikçi olarak kullandı. Cinayetten gaspa uzanan 41 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen çocuklar, dört cinayetten de sorumlu tutuldu. Savcılığın hazırladığı iddianame, tehdit, baskı ve korkuyla kurulan bu kanlı düzenin perde arkasını gözler önüne serdi. Yakalanan bir çocuk tetikçinin “Yapmazsam ailemi öldürürlerdi” sözleri ise dört cinayet ve onlarca suça uzanan kanlı dosyanın en çarpıcı detayı oldu.

İstanbul ve çevresinde işlenen cinayetler, suç örgütlerinin çocukları kullanarak organize suçlara imza attığını gösteriyor. Casperlar ve Daltonlar adlı iki suç örgütü arasındaki çatışmalarda çocuk tetikçiler kullanıldı.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası: "Yapmazsam ailemi öldürürlerdi" 1

Henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen, cinayetten gasba, 41 suç eylemine karıştılar. Dört de cinayetten sorumlu tutuldular. İşte Casperlar çetesi üyesi çocukların işlediği cinayetlerin perde arkası:

RAKİP ÇETEYE EYLEMLERDE ÇOCUK TETİKÇİLER KULLANILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Casperlar suç örgütüne üyesi oldukları öne sürülen 57 çocuğa dava açıldı.

Rakip çete Daltonlar'a yönelik eylemlerde 18 yaşından küçük tetikçilerin kullandığı da ortaya çıktı.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası: "Yapmazsam ailemi öldürürlerdi" 2

TELEFONLARINDAN SİLAHLI MASKELİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Daltonlar elebaşı Ahmet Timo'nun kuzeni Ercan Kaptan, Bahçelievler'de 31 Ağustos 2024'te, motosiklet kullanan 17 yaşındaki iki saldırgan tarafından öldürüldü.
Zanlıların, telefonlarında, balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli halde fotoğrafları bulundu.

Çocukların tetikçi olarak kullanıldığı cinayetler zinciri böyle başladı.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası: "Yapmazsam ailemi öldürürlerdi" 2

Ardından Sezer Kaya, 16 yaşındaki Hüseyin Asil, 17 yaşındaki Hamza Şahin öldürüldü.

"SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Yakalanan bir çocuk yaştaki tetikçi, "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz." diye tehdide maruz kaldığını söyledi.

Korku ve baskı altında suçları işlediğini ileri sürdü.

Aralarında çocuk tetikçilerin de bulunduğu şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

(Kaynak: Dilek Yaman Demir / NTV)

