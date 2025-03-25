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  4. Çatak’ta çiftçilere yüzde 80 hibe ile fidan dağıtımı yapıldı

Çatak’ta çiftçilere yüzde 80 hibe ile fidan dağıtımı yapıldı

25.03.2025 16:02
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Van’ın Çatak ilçesinde yüzde 80 hibe destekli 36 bin 500 meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Çatak’ta çiftçilere yüzde 80 hibe ile fidan dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle, "Vizyon Meyvecilik Projesi" kapsamında 280 çiftçiye yüzde 80 hibe destekli 36 bin 500 adet ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, ayva, badem, dut, nektarin, şeftali ve üzüm fidanı dağıtıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Kadir Kılıç, "Bugün 36 bin 500 adet fidanımızın dağıtım töreninde buluşuyoruz. Geçen yıl 35 bin fidan dağıtmıştık. Bu yıl ise vizyon projemiz kapsamında, valiliğimizin himayelerinde yürütülen çalışmalarla sizlerden yoğun bir talep ve destek aldık. Tabi burada önemli olan, doğru fidanları doğru mevsimde toprakla buluşturup, gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmaktır. Dağıttığımız fidanlar, sadece çevreye katkı sağlamayacak, aynı zamanda ekonomik değer katacaktır. Özellikle ceviz fidanları, Çatak için çok büyük öneme sahip. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla irtibat kurarak çok daha iyi sonuçlar alacağınızdan eminim" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Van
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