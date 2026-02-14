HABER

Çatak'ta tandır evi çöktü: Babaanne ile torunu yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde toprak kayması sonucu tandır evinin çökmesiyle babaanne ile torunu göçük altında kalarak yaralandı.

Çatak'ta tandır evi çöktü: Babaanne ile torunu yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucu tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Bahtiyar Batur, yapının çökmesiyle enkaz altında kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çatak İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA



