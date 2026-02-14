HABER

Manisa'da kan donduran olay: Uykusunda eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki Ercan Özer, eşi Emine Özer'i uykusundayken katletti. 72 yaşındaki yaşlı kadını uyurken boğazını keserek katleden zalim koca yaşanan vahşetten sonra torununu arayarak, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği öğrenildi.

Kahreden olayın adresi Manisa... Saat 11.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olay, duyanların adeta tüylerini diken diken etti.

UYURKEN BOĞAZINI KESTİ

Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti.

"BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM"

Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

