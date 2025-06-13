Çatalca'da bariyere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin A. (41) yönetimindeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇ YOL KENARINA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarındaki otluk alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiği minibüs şoförü Sezgin A., tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapatılan cadde, minibüsün kaldırılmasının ardından araç trafiğine tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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