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Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Valilikten açıklama

İstanbul'un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. İstanbul Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi.

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.

PİLOT HAFİF YARALANDI

Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.

Çatalca da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Valilikten açıklama 1

Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çatalca da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Valilikten açıklama 2


Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hayret ediyorum şu uçaklara. önünde dönen bir şey koca uçağı uçuruyor.
geçmiş olsun demekki iyi eğitim verememişler
Kaza tamam da kuyruğu kırıldığı için mi kaza kırım. Sadece uçak kaza yaptı, veya düştü yetmiyor mu?
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