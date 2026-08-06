Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.

PİLOT HAFİF YARALANDI

Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.