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Çatalca'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Çatalca'da kan donduran olay yaşandı! Adil Beysi, millet bahçesinde buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi D.B'yi çıkan tartışmada boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çatalca'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi D.B. konuşmak için parkta buluştu.

Çatalca da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı 1

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI!

Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi D.B'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Çatalca da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı 2

ŞÜPELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı. Yaralanan D.B.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi.

Çatalca da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı 3

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.B. ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02 Temmuz 2026
02 Temmuz 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Çatalca saldırı
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