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Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan ve 20 kişinin çalıştığı gaz dolum tesisinde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada tesis sahibi Nazif Kavas ve işçilerden Servet Ekiz hayatını kaybetti.

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Olay, Salihli’nin Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi’nde meydana geldi. İddiya göre, tesiste gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülüp kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu tesis sahibi 2 çocuk babası Nazif Kavas(55) ile işçilerden 2 çocuk babası Servet Ekiz’in (45) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 1

Soğutma çalışmalarının yapıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 2

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 3

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 4

Tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 5
Kaynak: İHA

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Manisa
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