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Yer: İstanbul! Vatandaşlar buldu, ekipler alarma geçti

İstanbul'da sahilde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilen cisim, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Vatandaşlar buldu, ekipler alarma geçti

Olay, Arnavutköy ilçesi Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan cisim üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından cisim ekipler tarafından bulunduğu bölgeden kaldırıldı. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cismin menşei ve niteliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

Yer: İstanbul! Vatandaşlar buldu, ekipler alarma geçti 1

NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Sahile vuran cismin Rusya-Ukrayna savaşından kalmış olabileceği değerlendirilirken, cismin ne olduğu ve nereden geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Yer: İstanbul! Vatandaşlar buldu, ekipler alarma geçti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy İHA
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