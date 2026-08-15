HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da kan donduran olay: Annesini öldürüp, intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü (50), annesi Fatma Sütçü'yü (74) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ağır yaralanan Sütçü, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Muğla'da kan donduran olay: Annesini öldürüp, intihar etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Sütçü, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü'nün başına tabancayla ateş etti.

MUĞLA'DA ACI OLAY: ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETTİ

Fatma Sütçü kanlar içinde yere yığılırken, Volkan Sütçü silahı bu kez kendisine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla da kan donduran olay: Annesini öldürüp, intihar etti 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Sütçü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Volkan Sütçü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sütçü, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Muğla da kan donduran olay: Annesini öldürüp, intihar etti 2

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdüKöpeklerin kavgasına sinirlendi, çobanı öldürdü
Marmaris'te korkutan orman yangınıMarmaris'te korkutan orman yangını

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.