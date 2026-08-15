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Tekneden düşen turist hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi tur için denize açılan teknede düşerek yaralanan 66 yaşındaki ABD vatandaşı turist, deniz ambulansıyla karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Tekneden düşen turist hastaneye kaldırıldı

Olay, dün Gümbet açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel tekneyle mavi tur yapan ABD vatandaşı M.L.V. (66), henüz bilinmeyen bir nedenle tekne içerisinde düştü.

Tekneden düşen turist hastaneye kaldırıldı 1

MUĞLA'DA TURİST TEKNEDE YARALANDI

Yaralanan turistin durumunu fark eden kaptan, vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Yaralı turistin bulunduğu tekneye yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, M.L.V.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde turistin bel bölgesinde kırıklar bulunduğu belirlendi.

Tekneden düşen turist hastaneye kaldırıldı 2

AMELİYATA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.L.V., deniz yoluyla marinaya ulaştırıldı. Marinada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ABD’li turist, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan M.L.V.’nin ameliyata alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum turist
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