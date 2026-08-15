Kamp ateşi adrenalin ve macera tutkunları için yandı

Bartın’ın Arıt köyünde bu yıl 5’incisi düzenlenecek Arıt Doğa ve Yayla Şenlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek kamp ve macera tutkunlar bir araya geldi. Şenliklerin ilk gününde kamp ateşinin etrafında toplanan adrenalin ve macera tutkunları, halay çekip, oyunlar oynadı.

Arıt Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Derneği, Arıt Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bartın Off Road Derneği tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde katılımcılar doğanın içinde çadır ve karavanlarını kurarak, alana yerleşti. Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişiyi ağırlayan Arıt Doğa ve Yayla Şenlikleri’nin bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Şenliğin ilk günün akşamında yakılan kamp ateşinin etrafında toplanan adrenalin ve macera tutkunları, müzik eşliğinde halaylar çekerek, oyunlar oynadı. Muhteşem bir doğanın içerisinde gönüllerince eğlenen katılımcılar, şenliğin ikinci gününde ise Arıt’ın eşsiz doğasında yürüyüş yaparak, bölge güzelliklerini keşfetti. Çevre köylere fotoğraf gezileri de yapan macera tutkunları o anları ise cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Su, tuvalet ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanın üçüncü gününde ise motokros, ATV ve off-road gösterileri olacak.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır