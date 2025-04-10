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Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Volkan Konak’ın ölümü sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki çeken Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kendini savunarak, "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime" dedi.

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak ile ilgili skandal sözler: 'Hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu

Sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Çatalca İlçe Müftüsü Mehmetalioğlu konuya ilişkin açıklama yapıp yaşadığı süreci anlattı.

"GEBERDİ KELİMESİ KANUNEN BİR SUÇ TEŞKİL ETMEYEN BİR KELİME"

Ahmet Mehmetalioğlu ,"29 Aralık 2023 günü diyanet hutbesi okundu. Hutbede yılbaşı ile ilgili olumsuzluklar mevcut iken bir de içkiden bahsedildi tabi ki. Fakat Bu Volkan Konak isimli şahıs içki üzerine açıklama yaptı. Dedi ki; ’ey diyanet mensubu kişiler, ey Diyanet İşleri Başkanı sizin maaşlarınız bizim bizim içkimizden alınan vergilerle ödeniyor. Şimdi ben dolayısıyla bu gece biraz daha içeceğim ki sizin maaşlarınıza katkı yapalım. Lütfen kabul buyurun’ diye bir demeci oldu. Ben sosyal medyayı ve medyayı iyi takip ediyorum. Bunları bir müddet bekledim. Belki tövbe eder, belki döner vicdanı rahatsız olur özür diler diyanet camiasından. Bütün bir diyanet camiasını hedef alıyor. Bunun dışında imam hatip okullarımızı kuran kurslarını hedef alıyor. Özür bekledim daha doğrusu. Özür gelmeyince birden sahnede içki içerek hayatını kaybedince bireysel olarak tamamen bu camianın içinden bir kişi olarak tamamen resmi makamın dışında bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime. Fakat tabi Allah dostları için kullanılan ’hakka yürüdü’ diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konağa bakışımız gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL OLARAK KENDİ İRADEMİZİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Kendisinin ve diyanetin hedef gösterildiğini söyleyen Mehmetalioğlu, "Ferdi Tayfur öldü çok yakın bir zamanda. İbrahim Erkal öldü. Daha başka sanatçılar öldü. Hiç bunlar hakkında böyle bir şey konuşmadık. Direkt dine diyanete, ayete, hadise bu şekilde tavır alan bir sanatçıya Müslüman bir birey olarak da tepkimizi bu şekilde dile getirdik. Fakat tepkimizi dile getirdiğimiz günler biliyorsunuz Saraçhane’de olan olaylar Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması halkın bir kesimi ayaktaydı. Bu da buna denk gelince daha önce gezi de gördüğümüz şahıslar, camiye terbiyesiz hareketler yapan insanlar yine devreye girdi. Bunlar bu açıklamayı artık benim üzerimden kaldırdılar. Benim üzerimden direkt dine, iktidara, bir siyasi partiye yönelik bir hedef olarak gördüler. Bu tamamen onların kendi bileceği iş. Bizim yoksa sanata sanatçıya hiçbir zaman yanlış bakışımız olmadı. Ama Allah’a dine küfredenlere karşı her zaman kurumumuz gereğini yapar diye düşünürüz ama bireysel olarak da kendi irademizi göstermek zorundayız" diye konuştu.

"AVUKATIMIZLA DEVREYE GİRDİK, ŞUAN 200 YAKIN BİR HESAP TESPİT ETTİK"

Paylaşım sonrası yaşadıklarını anlatan Mehmetalioğlu, "Bu süreçte istenmeyen hadiseler oldu. Cehaletlerinden olduğunu düşünüyorum bir çoğunun, bir çoğunun da bilinçli olarak saldırdığını düşünüyorum. Saldırılar oldu. Saldırılar 3 boyutta oldu hakaret, tehdit ve küfür şeklinde saldırılar oldu. Bu durumda biz de avukatımızla devreye girdik. Şuan 200 yakın bir hesap tespit ettik. Bunların tamamının hakkında bir suç durusunda bulunduk. Hala inceleme devam ediyor. O hakaret, tehdit, küfür gelmeye devam ettikçe sosyal medya hesaplarımızın şifreleri avukatlarımda. Onlar günlük bu işlerle meşgul oluyorlar. Aynı zaman da bir de sosyal medyadan daha ilginci var. WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerimi ele geçirip bunu yayınlayacağız seni şöyle yapacağız böyle yapacağız tehditler olduğu için avukatı beklemeden biz direkt savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık şuan o işlemler üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Volkan Konak
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