Çatı katında çıkan yangında 3 bina zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan ve yan tarafındaki iki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1223 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdaki plastiklerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen alevler yan taraflarında bulunan 2 binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan binalara sıçrayan alevleri büyümeden söndürürken, bir yandan da çatı katındaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın söndürülerek kontrol altına alırken, yangında çatı katında bulunan ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

