Kurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Çanakkale, mitolojisi, arkeoloji dünyasına yön veren kazıları, tarihi dokusu, eşsiz doğası, kendine has lezzetleri ve birbirinden farklı içerikteki etkinlikleriyle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı binlerce tatilciyi ağırlamayı planlıyor. Yaz sezonunun başlaması ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale tatilciler için farklı alternatifler sunuyor. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı koyları, temiz denizi ve korunaklı sahilleri ile Gökçeada ve Bozcaada, deniz, güneş ve kum tatili yapmayı planlayan tatilcileri bekliyor. Çanakkale 13 mavi bayraklı plajlarıyla birbirlerine yakın lokasyonda olmaları sayesinde tatilcilere her birini deneyimleme imkanı tanıyor. Alpler’den sonra dünyanın en fazla oksijen oranına sahip bölgesi olan Kaz Dağları tatilini yeşillikler içinde, doğal güzelliklerle dolu ve sakin olarak geçirmek isteyenler için eşsiz bir seçenek sunuyor. Kaz Dağları akarsuları, şelaleleri, etrafı saran enfes çam ağaçlarıyla huzur, sessizlik ve dinlenme için tercih edilecek noktaların en başında geliyor. Çanakkale, tarihi kültür varlıklarına ilgi duyan, tatilini bir kültür rotası olarak planlayanlar için medeniyet tarihi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip. Etrafında bulunan antik kentlerle birlikte, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikler ile yabancı askerlerin mezarları, anıtlar ve kitabeler, kaleler ve tabyalar yerli ve yabancı ziyaretçiler geçmişin izlerine bugün de tanıklık edebiliyor. Çanakkale’de yaklaşık olarak 14 bin oda ve 28 bin yatak kapasiteli 970 tesis bulunuyor.

"DOLULUK ORANLARININ YÜZDE 100'E ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Çanakkale’de otellerin doluluk oranlarının yüzde 80 bandında seyrettiğini söyleyen Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, bayram tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Çanakkale’de Kurban Bayramı öncesi turizm hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gökser, Çanakkale merkez ve ilçe merkezlerinde daha dengeli bir artış oranı gözlemlediklerini, tatil bölgesi olan yerlerde ise daha hızlı bir artış seyrettiklerine dikkat çekti. Yaz sezonu ile ’deniz, kum, güneş’ tatili hayal eden vatandaşlara ise "Çanakkale bölgemizde 13 tane mavi bayraklı plajımız bulunmaktadır. Yaz sezonunda da misafirlerimizi berrak sularımızda, temiz sularımızda yüzmeye ve tatil yapmaya bekliyoruz" dedi.

Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayıp Çanakkale’ye misafirlerini beklediklerini söyleyen ÇATOD Başkanı Nilgün Gökser, "Çanakkale’de Kurban Bayramı ve yaz sezonuyla birlikte hızlı bir ivmeyle hazırlıklarımızı tamamladık ve misafirlerimizi beklemekteyiz. Sezonumuzun açılmasıyla birlikte destinasyonumuzun daha fazla hareketleneceğini de gözlemliyoruz. Kurban Bayramı’nın dokuz gün tatili olmasıyla birlikte doluluk oranlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Burada baktığımızda özellikle Bozcaada, Gökçeada, Assos sahil kenarı, Kaz Dağları gibi yerlerde doluluk oranlarımız daha önceden dolmaya başlarken şehir merkezinde daha dengeli bir doluluk artışı bekliyoruz. Özellikle 9 günlük tatil haberleriyle birlikte tatilcilerimiz erken rezervasyona yöneldiler. Adalar bölgemiz özellikle Bozcaada, Gökçeada, Assos, Kadırga koyu, Kazdağları’nda doluluk artışımız başladı. Şehir merkezinde son dakika her zaman rezervasyon daha fazla olmakta, daha dengeli bir rezervasyon görüyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü, Assos ve Troya tünellerinin yapılmasıyla birlikte bölgemize ulaşım çok daha rahat ve konforlu oldu. Bu nedenle daha fazla misafiri ağırlamaktayız. Çünkü ulaşımın kolay ve rahat olduğu yerde misafirler hızla şehrimize gelip deneyimlerini arttırabiliyorlar" diye konuştu.

Çanakkale’ye gelen turistlere kaliteli hizmet verebilmek için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Gökser, sözlerine şöyle devam etti: "Değerlendirme yaptığımızda bu Kurban Bayramımız yaz sezonunun başlangıcı gibi olduğu için insanlar artık deniz, güneş, kum tatiliyle birlikte yine tarihi, manevi değerlerimiz olan Gelibolu Tarihi Yarımadamız, yine Kazdağları’mız zengin florasıyla, gastronomisiyle topluca bir destinasyon olarak karşımıza çıktığı için Çanakkale’miz bu yönden de şanslı. Türkiye turizmine dünya çapında baktığımızda misafir ağırlama ve kalite konusunda ülkemiz ön noktalara taşınmaktadır. Bizler de Çanakkale Turistik Otelciler Derneği olarak üniversitesi ile yaptığımız protokol ile birlikte hizmet içi eğitimlerle gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz. Burada konaklama sürelerinin artmasına ve misafirlerimizin memnun ayrılmasına hedeflemekteyiz."