Çatı katındaki kömürlükte yangın paniği

Aksaray’da 4 katlı apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katındaki kömürlükte çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katındaki kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede kömürlükten alevler yükselirken, apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri uzatılan merdivenden yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Aksaray
