Çatıda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı ikametin çatısında çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Mahallesi Kalyoncu Sokak’ta bulunan 3 katlı ikametin çatısında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralana olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA