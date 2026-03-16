HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

Erzurum’da bir binanın çatısından düşen kar kütlesi park halindeki otomobile büyük zarar verdi.

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden koparak aşağıya düştü. O sırada bina önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine düşen ağır kar yığını aracı adeta hurdaya çevirdi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar gürültü üzerine dışarı çıkarak durumu fark ederken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Vatandaşlar özellikle kış aylarında çatılarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi gerektiğini belirterek, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.