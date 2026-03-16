Çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde bir binanın çatısında biriken kar kütlesi aniden koparak aşağıya düştü. O sırada bina önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine düşen ağır kar yığını aracı adeta hurdaya çevirdi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar gürültü üzerine dışarı çıkarak durumu fark ederken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Vatandaşlar özellikle kış aylarında çatılarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi gerektiğini belirterek, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

