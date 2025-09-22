Çatısı alevlere teslim olan evi küle dönmekten ekipler kurtardı

Olay, Tosya ilçesi Kargın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa ve Ümmehan Şen çiftine ait evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Tosya Orman İşletme Müdürlüğü Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin müdahalesi sayesinde evin tamamının yanması önlendi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Ümmehan Şen ise komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır