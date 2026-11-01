Çatlaklar oluşan binadaki 25 kişi otellere yerleştirildi

Olay, kent merkezi Marulcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

AFAD ekipleri tarafından mühürlenen binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binada ikamet eden yaklaşık 25 kişi geçici süreliğine çevredeki otellere yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin binadan karot örnekler alarak inceleme yapacakları ve çıkan sonuca göre binanın güvenli olup olmadığı ve yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır