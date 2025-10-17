HABER

Çay içmeye gittikleri evdeki gencin ölümüyle ilgili 2 kişiye müebbet hapis

Samsun'da çay içmeye evine gittikleri gencin tabancayla vurularak ölümüyle ilgili yargılanan 2 kişi, müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi 14 yıl hapis cezası alıp 1 kişi de beraat etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 22 Temmuz 2023 gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla vurulan Cenk Regaip Akman (33), araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın olduğu evde bulunanlar ile yaralı genci hastaneye götürenlerin de aralarında bulunduğu Ömür Can Ö. (29), Erdem A. (43), Tayfun S. (39) ve Yusuf Ö.'yü (32) gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise sokakta atıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi.

"SİLAHI KURCALARKEN ATEŞ ALDI" DEDİ

Ömür Can Ö. mutfakta bulunan Tayfun S.'nin elinde tabanca gördüğünü, merak edip silahı elinden aldığını ve silahı kurcalarken ateş alınca Cenk Regaip Akman'ın vurulduğunu iddia etti.

Cinayet bürosundaki sorguları tamamlanan Ömür Can Ö., Erdem A., Tayfun S. ve Yusuf Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ömür Can Ö. ve Tayfun S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf Ö. ve Erdem A. serbest bırakıldı. 4 kişi hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ömür Can Ö. ve Tayfun S. müebbet hapis ve 14’er yıl hapis cezasına çarptırılırken, Yusuf Ö. de 14 yıl hapis cezası aldı. Erdem A.’nın ise beraatime karar verildi.

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

