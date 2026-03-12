Çay paketleri arasında kaçak sigara sevkiyatı dronlu polis takibine takıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Fatih ve Güngören ilçelerinde bir araç, bir depo ve bir kargo gönderisine yönelik operasyon düzenledi. Dronla yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda yapılan baskında, çay paketlerine gizlenmiş 20 bin 300 elektronik sigara ve bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, kaçak sigaraları dikkat çekmemek ve denetimlerden kaçınmak amacıyla kamufle ederek çay paketleri içerisine gizlemek suretiyle sevkiyatını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Zanlının, bu yöntemle kaçak ürünleri farklı adreslere ulaştırarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Kaçak tütün mamullerine el konulurken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır