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Çay sohbet muhabbet söyleşilerine yoğun katılım: "Ramazan arınma mevsimidir"

07.03.2025 17:56
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Kocaeli’de düzenlenen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşileri, Milli İrade Meydanı’nda yoğun bir katılımla başladı.

Çay sohbet muhabbet söyleşilerine yoğun katılım: "Ramazan arınma mevsimidir"

Etkinliğin ilk konuğu olan ilahiyatçı-yazar Halil Necipoğlu, Ramazan’ın manevi önemine vurgu yaparak, "Ramazan, müminin hayatının en güzel mevsimidir. Çünkü arınma mevsimidir"dedi. Katılımcılara Ramazan’ın ruhani derinlikleri üzerine önemli mesajlar veren Necipoğlu, etkinliğe ilgi gösteren Kocaelililere anlamlı bir sohbet sundu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayından birbirinden farklı etkinlikler organize ediliyor. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Ramazan etkinliklerindeki Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşileri yoğun katılımla başladı.

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Yakın zaman önce büyükşehirin hizmete aldığı Sanat Kafe’de gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği söyleşi, Nur Haktan’ın moderatörlüğünde ilerledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz’un da katıldığı etkinlik öncesinde Haktan, içinde bulundukları Milli İrade Meydanı’na olan beğenisini dile getirdi. Alanın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Kocaeli halkının vatan nöbeti tuttuğu yer olduğunu kaydeden Haktan, "Alanda 24 saat açık kütüphane var. Ayrıca kıymetli yazarların ağırlandığı Sanat Kafe’de söyleşiler ve sohbetler düzenleniyor. Bunun yanı sıra youtube ve kayıt stüdyoları bulunuyor. Yani birçok yapıyı içinde cem etmiş âdeta açık hava külliyesi ile karşı karşıyayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente bu anlamda güzel alan inşa etmiş" dedi.

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“RAMAZAN BİZE KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATIR”

Çay-Sohbet-Muhabbet söyleşilerinin ilk konuğu olan ilahiyatçı yazar Halil Necipoğlu, Itri’nin, segâh makamındaki Salat-ı Ümmiye'sini seslendirdi. Halil Necipoğlu’na salonda bulunan konuklar da eşlik etti. Hep birlikte seslendirilen salat-ı ümmiye duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Halil Necipoğlu, "Okunan salat-ı ümmiye ile inşallah sevgili peygamberimizin selamını aldık. Melekler götürdüler, efendimize ilettiler. Hepimiz burada selamımızı ilettik ve mukabelesini aldık" dedi.

Söyleşide Ramazan ayının Müslümanlar üzerindeki önemine de dikkat çeken Necipoğlu, "Ramazan bize kim olduğumuzu, kimden olduğumuzu, kime ait olduğumuzu, nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu hatırlatır. Ramazan iyilik yapmak üzere gelir. Ramazan zamanlar üstünde bir zamandır. Bizler de Ramazan-ı Şerif’ten hissemize düşeni alırız. Hayatımızın en güzel mevsimini yaşıyoruz. Ramazan, müminin hayatının en güzel mevsimidir. Çünkü arınma mevsimidir. Ramazan, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran ve Kur’ân ayı olması nedeniyle sultandır. Bu nedenle senede bir hanelerimize uğrar. Bizi şereflendirir" dedi.

Söyleşinin sonunda Halil Necipoğlu Kur’an tilaveti okuyarak, Ramazan duasında bulundu.

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(İHA)

[ramazan banner](https://www.mynet.com/ramazan?utm_source=haber_detay&utm_medium=haber_sonuBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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