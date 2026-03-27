Çay yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da çay yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici ve dorse plakalı çay yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çam ağaçları ve telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, Samsun-Kavak istikametinde trafiği olumsuz etkiledi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır