Çaya düşen karaca kurtarıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çaya düşen ve suyun sürüklediği karaca ekipler tarafından kurtarıldı.Olay, Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana geldi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çaya düşen ve suyun sürüklediği karaca ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında çalışma yürüten Devlet Su İşleri ekipleri, bir karacanın suda sürüklendiğini fark etti. Ekiplerin çalışmasıyla karaca kurtararak kıyıya çıkardı.

Yaralanmadığı belirlenen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. Karacanın suda sürüklendiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

