Çaybaşı'nda yangın: Ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde yangın çıktı. İki katlı ahşap bir ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı yaşanmadı. Ancak büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olay, Çaybaşı ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Evin yangın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, olay yerine hızla ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti.
Uzun ve yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum