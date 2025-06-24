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Çaycuma’da doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 yaralı!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası yaralanan 7 kişiden 3’ü, çeşitli hastanelere sevk edildi.

Çaycuma’da doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 yaralı!

Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi Afet Evleri’nde meydana gelen patlamada yaralananlar, ilk olarak Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan bazı yaralılar başka hastanelere sevk edildi.

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Patlamanın yaşandığı dairede bulunan Celal Pehlivan (40) ile diğer yaralı Ayşe Polat (49), vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle Çaycuma Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne gönderildi.

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Patlamadan etkilenen Sabahat Dikbaş (52) ise travma nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşar Dikbaş, Songül Kandemir (28) ile Nebahat Topçu’nun (55) ile kendi imkanlarıyla hastaneye gelen Veli Musluer’in tedavisi sürüyor.

Yaralıların sağlık durumları yakından takip edilirken, patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemeler devam ediyor.

(İHA)

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Zonguldak
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