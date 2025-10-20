Çaycuma'da neler oluyor? Türkiye'yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası

Türkiye Çaycuma'da üst üste yaşanan korkunç olayları konuşuyor. İlçede 16 yaşındaki B.T. doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti. Bir su kuyusunda ise kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 71 yaşındaki Hüseyin Derin ise boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

KAYIP KIZIN CANSIZ BEDENİ KUYU İÇİNDE BULUNDU

Civar köy muhtarlarının gdh’a verdiği bilgilere göre; ‘kuyu’ ve ‘gelin’ olayı Kızılbel sınırları içinde, ancak farklı mahallelerde gerçekleşti.

Hayvanlarını otlatmaya çıkan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki bir su kuyusunda ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyunun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Kuyunun içinde ve çevresinde yapılan incelemelerde, cesedin köy sakini H.A.’ya ait olduğu belirlendi.

Cesedin bulunduğu kuyu, “Eskipazar” olarak bilinen arazide yer alıyor. İddiaya göre, bir vatandaş kuyunun kilidinin kırık olduğunu fark etti. Ancak hava karardığı için durumu tam anlayamadı. Ertesi sabah komşusuna, “Kuyunun kilidi kırılmış, sanki biri var gibiydi, korktum” diyerek durumu anlattı. İki köylü birlikte kuyuyu kontrol etmeye gitti.

Suyun üzerinde ters dönmüş halde bir kadın cesediyle karşılaşan köylüler, durumu yetkililere haber verdi. Olaydan sonra 3-4 eve baskın yapıldığı iddia edildi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ TEKSTİLDE ÇALIŞIYORDU

Muhtarların anlattıklarına göre, 16 yaşındaki H.A.’nın 8 gün önce kaybolduğu, jandarma ve polis ekiplerinin desteğiyle arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Muhtar, H.A.’nın ‘okumak istemediğini’ söyleyip eğitim hayatına devam etmediğini, Çaycuma Oto Sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalıştığını ifade etti.

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ, TESLİM OLMADAN ÖNCE TIRAŞA GİTTİ

Kızılbel köyünde yaşanan bir diğer olayda, 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hüseyin Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Muhtarların aktardığına göre, Hüseyin Derin kahveye gelip "Hakkınızı helal edin, ben gelini vurdum" dedi ve oradan berbere giderek "Tıraş et beni, teslim olacağım" diyerek jandarmaya teslim oldu.

'PARA SIKINTISI' İDDİASI

Muhtarlar, Hüseyin Derin'in aslında çok mülayim ve iyi bir insan olduğunu, kimseye düşmanlığı olmadığını ve köyde herkes tarafından sevildiğini söyledi.

Cinayetin sebebinin ise iddiaya göre para sıkıntısı olduğu belirtildi. Muhtarın ifadesine göre, gelin ve eşi boşanmış olsalar da babasının maaşını almak için aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Kayınpederin, kendi parasının gelin ve çocukları tarafından kullanılmasına isyan ettiği, sürekli "Benim paramı bana bırakmıyorlar, paramı yiyorlar" diye yakındığı aktarıldı.

“O ADAM O NOKTAYA KOLAY GELMEZDİ”

“Kadın zaten eşinden kopuktu ama maaş için aynı evdeydiler. Yaşlı adam da sürekli şikayet ediyordu. ‘Benim paramı kullanıyorlar, bırakmıyorlar’ diye. Sonunda bu olay oldu. Adamın kartını mı aldılar, ne yaptılarsa artık. O adam o noktaya kolay gelmezdi.”

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Muhtarın anlatımına göre, gelin Gönül Karakök, kayınpederi tarafından seviliyordu ancak ailesine sadık biri olmadığı da belirtildi. Sürekli yaşlı adamın parasını yedikleri yönünde de köyde konuşmalar olduğu ifade edildi.

Gelinin eşinin ise "ayyaş" olduğu, sürekli alkol aldığı, daha önce cezaevine girip çıktığı ve cezaevinden ilk çıkışında devlet tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda tren yollarında iş verildiği, ancak ikinci kez hapse girdiği için bu işten çıkarıldığı iddia edildi.

Gelin Gönül Karakök'ün 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Hüseyin Derin’in torunlarından birinin de cezaevinde olduğu, ancak olay nedeniyle izne çıkarak köye geldiği öğrenildi.

Evin kalabalık olduğu, herkesin yaşlı adamın parasına göz diktiği, bu durumun Hüseyin Derin'i bunalıma soktuğu ve canına tak ettiği için bu cinayeti işlediği söylendi.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÖLÜ DOĞUM YAPTI

Ahatlı köyünden 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontrollerde hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği ortaya çıktı.

Acil ameliyata alınan B.T.’nin bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yürütüyor.

'KESİK BAŞ' CİNAYETİ MÜGE ANLI'DA İŞLENMİŞTİ

Civar köy muhtarlarının teyit ettiği bilgilere göre, her iki olay da Kızılbel köyü sınırlarında gerçekleşti. Ancak kuyu cinayetinin köyün Kadıeyli Mahallesi'nde, gelin cinayetinin ise Mahmutoğlu Mahallesi'nde olduğu, aralarında yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafe bulunduğu belirtildi.

Muhtarlar, köyün çok büyük olduğunu, 9 mahalleye ayrıldığını ve nüfusunun 1000'in üzerinde olduğunu aktardı. Civar köylerden Dursunlar köyünde de daha önce, 3 yıl önce Müge Anlı'ya çıkan bir "kesik baş" cinayeti yaşandığı ve failin hâlâ bulunamadığı bilgisi verildi.

OLAYLAR ARASINDA BAĞ VAR MI?

Muhtarlar, cinayetlerin arasında herhangi bir akrabalık ya da bağlantı olmadığını da ekledi.

