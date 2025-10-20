HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çaycuma'da neler oluyor? Türkiye'yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden art arda üç sarsıcı haber geldi. 16 yaşındaki kız doğum yaparken bebeği hayatını kaybetti, su kuyusunda kadın cesedi bulundu ve bir adam gelinini vurduktan sonra teslim olmadan önce tıraş oldu. "Çaycuma'da neler oluyor?" dedirten bu olayların perde arkasını muhtarlar anlattı. Daha önce Müge Anlı'nın programına konu olan 'kesik baş' cinayetinin de üç olayla aynı köyde gerçekleştiği belirtildi.

Çaycuma'da neler oluyor? Türkiye'yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası

Türkiye Çaycuma'da üst üste yaşanan korkunç olayları konuşuyor. İlçede 16 yaşındaki B.T. doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti. Bir su kuyusunda ise kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 71 yaşındaki Hüseyin Derin ise boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

KAYIP KIZIN CANSIZ BEDENİ KUYU İÇİNDE BULUNDU

Civar köy muhtarlarının gdh’a verdiği bilgilere göre; ‘kuyu’ ve ‘gelin’ olayı Kızılbel sınırları içinde, ancak farklı mahallelerde gerçekleşti.

Hayvanlarını otlatmaya çıkan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki bir su kuyusunda ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 1

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyunun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Kuyunun içinde ve çevresinde yapılan incelemelerde, cesedin köy sakini H.A.’ya ait olduğu belirlendi.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 2

Cesedin bulunduğu kuyu, “Eskipazar” olarak bilinen arazide yer alıyor. İddiaya göre, bir vatandaş kuyunun kilidinin kırık olduğunu fark etti. Ancak hava karardığı için durumu tam anlayamadı. Ertesi sabah komşusuna, “Kuyunun kilidi kırılmış, sanki biri var gibiydi, korktum” diyerek durumu anlattı. İki köylü birlikte kuyuyu kontrol etmeye gitti.

Suyun üzerinde ters dönmüş halde bir kadın cesediyle karşılaşan köylüler, durumu yetkililere haber verdi. Olaydan sonra 3-4 eve baskın yapıldığı iddia edildi.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 3

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ TEKSTİLDE ÇALIŞIYORDU

Muhtarların anlattıklarına göre, 16 yaşındaki H.A.’nın 8 gün önce kaybolduğu, jandarma ve polis ekiplerinin desteğiyle arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Muhtar, H.A.’nın ‘okumak istemediğini’ söyleyip eğitim hayatına devam etmediğini, Çaycuma Oto Sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalıştığını ifade etti.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 4

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ, TESLİM OLMADAN ÖNCE TIRAŞA GİTTİ

Kızılbel köyünde yaşanan bir diğer olayda, 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hüseyin Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Muhtarların aktardığına göre, Hüseyin Derin kahveye gelip "Hakkınızı helal edin, ben gelini vurdum" dedi ve oradan berbere giderek "Tıraş et beni, teslim olacağım" diyerek jandarmaya teslim oldu.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 5

'PARA SIKINTISI' İDDİASI

Muhtarlar, Hüseyin Derin'in aslında çok mülayim ve iyi bir insan olduğunu, kimseye düşmanlığı olmadığını ve köyde herkes tarafından sevildiğini söyledi.

Cinayetin sebebinin ise iddiaya göre para sıkıntısı olduğu belirtildi. Muhtarın ifadesine göre, gelin ve eşi boşanmış olsalar da babasının maaşını almak için aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Kayınpederin, kendi parasının gelin ve çocukları tarafından kullanılmasına isyan ettiği, sürekli "Benim paramı bana bırakmıyorlar, paramı yiyorlar" diye yakındığı aktarıldı.

“O ADAM O NOKTAYA KOLAY GELMEZDİ”

“Kadın zaten eşinden kopuktu ama maaş için aynı evdeydiler. Yaşlı adam da sürekli şikayet ediyordu. ‘Benim paramı kullanıyorlar, bırakmıyorlar’ diye. Sonunda bu olay oldu. Adamın kartını mı aldılar, ne yaptılarsa artık. O adam o noktaya kolay gelmezdi.”

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Muhtarın anlatımına göre, gelin Gönül Karakök, kayınpederi tarafından seviliyordu ancak ailesine sadık biri olmadığı da belirtildi. Sürekli yaşlı adamın parasını yedikleri yönünde de köyde konuşmalar olduğu ifade edildi.

Gelinin eşinin ise "ayyaş" olduğu, sürekli alkol aldığı, daha önce cezaevine girip çıktığı ve cezaevinden ilk çıkışında devlet tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda tren yollarında iş verildiği, ancak ikinci kez hapse girdiği için bu işten çıkarıldığı iddia edildi.

Gelin Gönül Karakök'ün 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Hüseyin Derin’in torunlarından birinin de cezaevinde olduğu, ancak olay nedeniyle izne çıkarak köye geldiği öğrenildi.

Evin kalabalık olduğu, herkesin yaşlı adamın parasına göz diktiği, bu durumun Hüseyin Derin'i bunalıma soktuğu ve canına tak ettiği için bu cinayeti işlediği söylendi.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÖLÜ DOĞUM YAPTI

Ahatlı köyünden 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontrollerde hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği ortaya çıktı.

Çaycuma da neler oluyor? Türkiye yi sarsan üç haber art arda geldi! Kuyuda ceset, ölü doğum, gelin cinayeti... İşte hepsinin perde arkası 6

Acil ameliyata alınan B.T.’nin bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yürütüyor.

'KESİK BAŞ' CİNAYETİ MÜGE ANLI'DA İŞLENMİŞTİ

Civar köy muhtarlarının teyit ettiği bilgilere göre, her iki olay da Kızılbel köyü sınırlarında gerçekleşti. Ancak kuyu cinayetinin köyün Kadıeyli Mahallesi'nde, gelin cinayetinin ise Mahmutoğlu Mahallesi'nde olduğu, aralarında yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafe bulunduğu belirtildi.

Muhtarlar, köyün çok büyük olduğunu, 9 mahalleye ayrıldığını ve nüfusunun 1000'in üzerinde olduğunu aktardı. Civar köylerden Dursunlar köyünde de daha önce, 3 yıl önce Müge Anlı'ya çıkan bir "kesik baş" cinayeti yaşandığı ve failin hâlâ bulunamadığı bilgisi verildi.

OLAYLAR ARASINDA BAĞ VAR MI?

Muhtarlar, cinayetlerin arasında herhangi bir akrabalık ya da bağlantı olmadığını da ekledi.

20 Ekim 2025
20 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir Körfezi'ndeki kötü koku birçok ilçede etkili oldu! Vatandaşlardan yetkililere çağrıİzmir Körfezi'ndeki kötü koku birçok ilçede etkili oldu! Vatandaşlardan yetkililere çağrı
Yeni verilere göre, bu yarışta artık tek başına değil!Yeni verilere göre, bu yarışta artık tek başına değil!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çaycuma gelin bebek doğum su kuyusu tıraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.