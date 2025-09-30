HABER

Çayırova'da vatandaşları toprakla buluşturacak proje yarın açılıyor

Çayırova'da 12 bin metrekarelik alanda kurulan ve içerisinde tarım atölyeleri, bostanlar ve sera bulunan "Bahçem Çayırova" projesinin açılışı 1 Ekim'de yapılacak.

Çayırova'da vatandaşları toprakla buluşturacak proje yarın açılıyor
Doğukan Akbayır

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, "Şehrin içinde doğanın izinde" sloganıyla hazırlandı. Proje, ilçe sakinlerine doğayla iç içe vakit geçirme, bitkilerin yetişme süreçlerini gözlemleme ve atölye eğitimlerine katılma imkanı sunacak.
İçerisinde tarım atölyeleri, bostan alanları, sera eğitim alanı, kümes hayvanları ve aile katılımlı etkinlik alanlarının bulunduğu projede, atıklardan kompost da üretilecek. Bostanlarda karnabahar, brokoli, ıspanak, lahana, salatalık, marul gibi çeşitli sebzeler yetiştirilirken, sera alanında ise farklı türlerde süs bitkileri ve çiçekler yer alıyor.

Yapımı tamamlanan projenin açılış töreni, 1 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Şekerpınar Mahallesi Metin Oktay Caddesi'ndeki yerinde gerçekleştirilecek.

Çayırova
