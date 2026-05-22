Çayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde marketlerde ve tatlı satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, market ve kuruyemiş ile tatlı satışı gerçekleştiren işletmelere giden ekipler; kasa-raf, gramaj, etiket, hijyen belgesi ve çalışma ruhsatı denetimi yaptı.

Denetimlerin bayramda da süreceği öğrenildi.



