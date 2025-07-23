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ÇEDAŞ’ın yüksek gerilim kablosu koptu, ilçenin bir kısmına karanlık çöktü

Sivas’ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait yüksek gerilim kablosu koptu. İlçenin bir kısmı karanlıkta kalırken çevre yolu trafiğe kapatıldı.

ÇEDAŞ’ın yüksek gerilim kablosu koptu, ilçenin bir kısmına karanlık çöktü

Sivas’ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (ÇEDAŞ) ait yüksek gerilim hattında kablo koptu. Kopan kablo sonucu ilçenin bir kısmında enerji kesintisi yaşandı. Trafik akışını da engelleyen kablo kopması, ilçede olumsuzluğa neden oldu.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yaşanan olay sonrası Sivas Valiliği duyuru yayınladı. Duyuruda; "Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 850-07 KKNo’lu Sivas-Malatya yolunun Kilometre:0+000-2+000’da (Kangal Çevre Yolu sonu) enine geçen yüksek gerilim hattında meydana gelen kopmadan dolayı civarda bulunan TOKİ, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve tesislere enerji verilememektedir.

ÇEDAŞ’ın yüksek gerilim kablosu koptu, ilçenin bir kısmına karanlık çöktü 1

Bu nedenle kopan kablonun Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onarılabilmesi için söz konusu yol 23.07.2025 tarihinde saat 00:00-01:00 arasında 1 saat süre ile çift taraflı olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana elektrik kesintisi elektrik
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