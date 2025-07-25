Cehennem gibi... 10 kahramanın şehit olduğu bölge görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. 10 kahramanın ters yöne esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit olduğu bölgenin fotoğrafları ortaya çıktı.

SEYİTGAZİ’DE 10 ŞEHİDİN OLDUĞU ATEŞ BÖLGESİNDEN KARELER

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşanan ve yürekleri dağlayan büyük orman yangınına dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yangında 5’i Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, 5’i ise orman işçisi olmak üzere toplam 10 kahramanın yaşamını yitirdiği trajik olayın yaşandığı bölgeden fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makinelerinin demir yığınına döndüğü görüldü.

Ters yönde esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybeden gönüllüler ve orman emekçileri, görevleri başında şehit düşmüştü. Felaketin izlerini taşıyan görüntüler, yangının ne denli şiddetli ve ölümcül olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makineleri ve arazözlerin yanarak demir yığınına döndüğü, ağaçların ise siyaha büründüğü görüldü.

CEP TELEFONU SİNYALLERİNDEN YERLERİ BELİRLENMİŞ

Öte yandan AKUT yöneticilerinin ‘arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz’ başvurusu üzerine bölgede cep telefonu sinyallerinin takip edildiği, Ankara’dan gelen arama kurtarma helikopteriyle yapılan incelemede orman işçilerinin bulunduğu alanın tespit edildiği öğrenildi.

DOĞAL TEHDİT 'ALEV KIRBACI' ÖLÜMCÜL BİR KISKAÇ HALİNE GELEBİLİYOR

Diğer yandan büyük orman yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesiyle oluşan "alev kırbacı", bir anda farklı noktalarda yeni yangınlar çıkararak söndürme ekiplerini kıskaca alıyor. Bu doğal tehdit, saniyeler içinde ölümcül bir kıskaç haline gelebiliyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybettiği Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına ilişkin "Alev kırbacı' denilen olay, tepe yangınının çok hızlı şekilde ilerlerken bir anda başka bir noktaya sıçramasıdır. Rüzgar çok şiddetli esiyor, yanan parçaları havalandırıyor ve yüzlerce metre uzağa taşıyor. Oraya düşen yanan parçalar yeni yangınlar çıkarıyor. Bu olayı bizzat gözleriyle gören orman mühendislerinden dinledik. Bu tür oluşumlara müdahale etmek ne uçakla ne de başka bir araçla mümkün." açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır