Cehennem Melekleri lideri Necati Coşkun Arabacı için istenen ceza belli oldu

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Arabacı, sevk edildiği İzmir Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ İTİRAZ İLE TUTUKLANDI

Öte yandan ilerleyen süreçte İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklu yargılanması sağlandı.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Coşkun Necati Arabacı ve birlikte hareket ettiği belirlenen örgüt üyelerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İŞ YERLERİNİ YAĞMALAYIP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Coşkun Necati Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü organize suç örgütünün somut bir tehlike oluşturduğu, örgüt liderinin örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen bir kısım eylemlere bizzat katılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla eylemlere bizzat iştirak etmelerinin mümkün olmadığı belirlendi.

MAĞDURLARI KORKU İLE SİNDİRMİŞLER

Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü örgüt içerisinde talimatları hiyerarşik bir yapı içerisinde ilettiği, alınan beyanlar ve ihbar içeriklerinden anlaşıldığı üzere mağdur şahıs veya şahısların örgütün varlığından korktukları ve bu sebeple adli mercilere müracaat etmekten çekindikleri veya vermiş oldukları ifadelerin geri çektirilmesinin sağlandığı ortaya çıktı.

EĞLENCE MEKANLARDA EĞLENİP...

Örgüt mensuplarının eylemleri işlemekten çekinmedikleri ve korkusuzca hareket ettikleri, eğlence mekanlarında taşkınlık yaratarak ve hesap ödemeyerek Coşkun Necati Arabacı'nın adını kullanarak baskı oluşturdukları, ilerleyen dönemlerde iş yerlerini yağmalayarak haksız kazanç elde etmeyi amaçladıkları belirlendi. Netice itibarıyla liderliğini Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç örgütünün somut bir tehlike oluşturduğu saptandı.

NECATİ COŞKUN ARABACI (CEHENNEM NECATİ) KİMDİR?

Interpol tarafından suç örgütü olarak kabul edilen 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) isimli yapının Avrupa kolundaki en güçlü isimlerinden biri olan Arabacı, uzun yıllar Almanya'da 'Köln'ün Babası' olarak anıldı. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla anılan Arabacı, Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra faaliyetlerini Türkiye merkezli sürdürmeye başlamıştı.