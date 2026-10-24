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Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

İzmir'de yargılanan Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arabacı diğer suçlardan beraat etti.

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı, 2025 yılında Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Arabacı yeniden tutuklandı.

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar 1

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Arabacı hakkında ‘örgüt liderliği’, ‘nitelikli yağma’, ‘ağırlaşmış kasten yaralama’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar 2

KARAR ÇIKTI

İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada karar çıktı. Heyet, Arabacı’ya ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek’, 2 farklı mağdura karşı ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında 'kasten yaralama', ‘kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma’ suçlarından toplam 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arabacı, diğer suçlardan beraat etti
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Necati Arabacı
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