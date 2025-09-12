HABER

Ceketini çıkardı, hakim salonu uyardı! İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında alkış üstüne alkış: "Hayretle dinliyorum"

Lisans diploması "sahte" olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu bugün yargılanmaya başladı. Duruşma salonu hıncahınç doldu. İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi, bir noktada mahkeme salonu uyardı. Hakime yanıt veren İmamoğlu "Ben 18 yaşındaydım. Nasıl yapmışım bunları, hayretle dinliyorum" dedi.

Hazar Gönüllü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına bugün başlandı.

İMAMOĞLU NEYLE SUÇLANIYOR?

İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

'SAHTE DİPLOMA' DAVASI BAŞLADI

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı.

EŞİ, OĞLU, BABASI, ÖZGÜR ÖZEL DE DURUŞMADA

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

SALONA ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE GİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; "Ekrem başkan" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla salona giren İmamoğlu dakikalarca alkışlandı. Davanın görüleceği duruşma salonu tamamen doldu.

'YÜKSEK LİSANS' YANITI DA ALKIŞLANDI

İmamoğlu'na duruşmada tahsil durumu soruldu. İmamoğlu'nun "yüksek lisans" yanıtı salonda alkışla karşılandı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR SABIKAM YOK"

İmamoğlu'ndan mahkemenin "sabıka durumu" sorusuna "Allah'a şükür yok" diye yanıt verdi. Hakim iddianameyi hatırlatırken İmamoğlu “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” diye tepki gösterdi.

"18 YAŞINDAYDIM, NASIL YAPMIŞIM BUNLARI"

İmamoğlu, "Umarım o da dinliyordur, elinde belge olmayan o kişi… Uzun uzun okuyorsunuz, niyetinizi anlamadım. Ben 18 yaşındaydım. Nasıl yapmışım bunları hayretle dinliyorum" dedi.

CEKETİNİ ÇIKARDI, HAKİM SALONU UYARDI

İmamoğlu'nun ceketini çıkarması üzerine salondan yine alkış geldi. Bunun üzerine hakim izleyicileri 'makul' kalmalarını isteyerek uyardı.

"BEN ÇİFT KALE MAÇ YAPARIM, TAVLA ARKADAŞI OLMAYANLAR VAR"

İmamoğlu, duruşma salonunda üniversite arkadaşlarını göstererek, "Ben üniversite arkadaşlarımla çift kale maç yapabilirim. Bazılarının tavla oynayacak arkadaşı yok." diye konuştu.

"BU İDDİANAMEYİ YAZDIRAN KİŞİ, BİR SONRAKİ SEÇİMDE ONU YENECEĞİMİ BİLEN KİŞİ"

İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğimi bilen kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Askeri olsun, sivil olsun, siyasi olsun, iktidar eliyle olsun ya da iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun. Tüm darbeleri, darbeyi yapanları, alkışlayanları, poh pohlayanları, destekleyenleri ve onlara aparat olanları en yüksek seviyede kınıyorum.

"TOPLUMA VE MİLLETİN GELECEĞİNE ÇOK BÜYÜK BİR BEDEL ÖDETİYORLAR"

  • Ülkemizin bu tür darbelerle karşılaşmamasını diliyorum ama ne yazık ki şu anda da bir darbe sürecinin içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Karar verenlerin ve bu sürece alet olanların, topluma ve milletin geleceğine çok büyük bir bedel ödettiğini yine altını net olarak çizmek istiyorum."
