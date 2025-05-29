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Çekmeköy'de apartman dairesinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 75 yaşında Müslime Kaya hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy'de apartman dairesinde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın saat 18.30 sıralarında Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görnelerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

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Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan dairede çalışma yapan ekipler, 75 yaşındaki Müslime Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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