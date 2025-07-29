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Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı! Trafo sisteminde patlamalar yaşandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı. Fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı! Trafo sisteminde patlamalar yaşandı

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi.

ALEVLER BİRÇOK İLÇEDEN GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı. Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.

Çekmeköy de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı! Trafo sisteminde patlamalar yaşandı 1

PATLAMALAR YAŞANDI

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Çekmeköy de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı! Trafo sisteminde patlamalar yaşandı 2

KONTROL ALTINA ALINDI

Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışlamaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."(AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çekmeköy
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