Çekya'nın başkenti neresi? Çekya'nın başkenti hakkında bilgiler

Dünya Savaşı sonrasında kurulan Çekoslovakya Devleti'nin 1993 yılında ikiye bölünmesi sonucunda ortaya çıkan iki ülkeden biri olan Çekya 2016 yılına kadar Çek Cumhuriyeti adını kullanmıştır. Engebeli bir demografik yapısına, karasal bir iklime ve çok fazla ormana sahip olmasıyla öne çıkan Çekya'nın Avrupa Birliği'ne kabul edildiği tarih ise 2004'tür. Turistik açıdan da dikkat çeken ülkenin başkenti ise merak konusudur.

Çekya’nın başkenti neresi?

"Çekya’nın başkenti neresi?" sorusunun yanıtı "Prag" şeklindedir. Prag aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Prag, Orta Bohemya bölgesinde Vlatna Nehri üzerinde yer alır. Şehir Ortaçağ dönemi görünümüne sahip birçok tarihi yapısını 2. Dünya Savaşı’ndan zarar görmemesine borçludur. Bu yüzden şehirde barok ve gotik mimarinin etkileyici örnekleri yer alır. Prag şehri “Altın Kent”, “Şehirlerin Anası”, “Avrupa’nın Kalbi” gibi birçok farklı isimle de anılır. Şehrin Prens Premysl ve Prenses Libuse tarafından kurulduğu iddia edilir ve “UNESCO Dünya Mirası Listesi”nde yer alır.

Prag'a nasıl gidilir?

Prag, ülkenin Orta Bohemya bölümündeki Vlatna Nehri üzerinde bulunur. Prag'a, Doğu Avrupa’daki en turistik ve ilgi çekici şehirlerden biri olması sebebiyle dünyanın birçok farklı yerinden direkt olarak uçuş sağlanır. Ülkemizden ise Prag Vaclav Havel Havaalanı’na birden fazla havayolu şirketinin uçuşlarıyla ulaşılabilir. Ülkemizden gerçekleştirilen aktarmasız uçuşlar yaklaşık 3 saat sürmektedir.

Prag'ta gezilecek yerler

Orta Avrupa’nın en etkileyici ve romantik şehirlerinden biri olarak tanımlanan Prag, görülmesi gereken yerler bakımından oldukça zengindir. Şehirdeki turistik alanların belli yerlerde toplanmış olması ise ulaşım açısından turistlere kolaylık sağlar.

Old Town Meydanı

Şehirde yer alan iki ana meydandan biri olan Old Town şehrin tam ortasında bulunur. Yılın her zamanı turistlerin uğraş noktası olan meydan kalabalığıyla da dikkat çeker. Meydanın bu kadar yoğun olmasının nedenleri arasında tarihi önemi, çevresindeki değerli yapılar ve sunduğu kafe, restoran, bar, mağaza gibi seçeneklerin oldukça fazla olmasıdır. Bu yönüyle Prag’ı ziyaret eden kişilerin görmesi gereken yerler arasında bulunur.

Astronomik Saat Kulesi

Eski belediye sarayına yakın olan Astronomik Saat, Old Town meydanında yer alır. Eski belediye binası gezildikten sonra 70 metre yüksekliğe sahip olan kulenin üstüne çıkarak Prag şehri tepeden seyredilebilir. Bununla beraber binanın en alt katında yer alan Romanesk ve Gotik dönemlerden kalan labirent şeklindeki odalar, mağazalar ve evler de sıkça ziyaret edilir.

Kartl Köprüsü

Prag’daki en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi de Vlatna Nehri üzerinde yer alan Karl Köprüsü’dür. Köprü Old Town ile Prag Kalesi’ni birbirine bağlamaktadır. Günümüzde yalnızca yayalara açık olan bu köprü şehrin en önemli sembollerinden biridir.

Prag'da şehir içi ulaşım

Prag şehrindeki turistik yapılar küçük bir bölgede bulunduğundan bunların hepsine yürüyerek ulaşmak mümkündür. Yine de toplu taşımaya ihtiyaç duyanlar için ulaşım sistemi oldukça gelişmiş olduğundan metro vb. araçlar sayesinde şehirde ulaşım pratiktir.

Prag mutfağı

Prag şehri lezzetleri açısından en ünlü şehirler arasında yer almasa da buradaki restoranlar da Çekya kültürüne özel lezzet sunmaktadır. Bununla beraber Avusturya ve Macaristan gibi ülkelerin ve dünya mutfaklarının sunulduğu restoranlar da mevcuttur. Öte yandan ufak bir araştırmayla İtalya’daki kadar güzel bir pizza veya Viyana’daki kadar lezzetli bir şinitzel bulmak da mümkündür. Şehirdeki geleneksel menüler çoğunlukla çorba ile başlar ve ana yemek olarak da et içeren yemeklerden oluşur.

Prag'da alışveriş

Orta Avrupa bölgesinin dikkat çekici şehirlerinden biri olan Prag, alışveriş yapmayı seven turistler için de oldukça ideal bir şehirdir. Kukla seven ziyaretçiler için şehirde el yapımı kuklalar satan pek çok dükkan mevcuttur. Ayrıca Prag ikinci el kitaplara ve antika objelere ilgi duyan kişiler için de oldukça cazip bir şehirdir. Şehrin çeşitli yerlerinde ve farklı zamanlarda uygun fiyatlarıyla öne çıkan pazarlar da mevcuttur.

Prag'da eğlence

Çekya’nın en popüler şehri Prag, yıl boyunca farklı konseptte birçok festivale ev sahipliği yapar. Yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu etkinlikler sayesinde şehir oldukça hareketli zamanlardan geçer. Şehirde opera gösterileri, sergiler, klasik ve modern müzik konserleri, film festivalleri ve maratonlar gibi her insana hitap eden etkinlik mevcuttur.