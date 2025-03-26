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  4. Celal Şengör'den, İmamoğlu protestolarına destek: "İktidarın aklını başına almasında fayda var"

Celal Şengör'den, İmamoğlu protestolarına destek: "İktidarın aklını başına almasında fayda var"

26.03.2025 18:50
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İstanbul Büyük Şehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen protestolara Prof. Dr. Celal Şengör, destek verdiğini açıkladı. Şengör, "Türkiye artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedirler" dedi.

Celal Şengör'den, İmamoğlu protestolarına destek: "İktidarın aklını başına almasında fayda var"

Prof. Dr. Celal Şengör sosyal medya hesabından, İstanbul Büyük Şehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolara destek paylaşımı yaptı. 19 Mart' da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin toplu bir şekilde gözaltına alınmasının ardından yapılan protestoları destekledi.

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"İKTİDARIN AKLINI BAŞINA ALMASINDA FAYDA VAR"

Celal Şengör, yayınladığı videoda "Günlerdir halkından korkan bir iktidarın yaptığı akıl dışı hareketleri büyük bir endişeyle takip ediyorum. Bu hareketler halkımızın artık taşan sabrının bir ifadesini örtmeye çalışıyor, bu çok tehlikelidir, bunun yapılmaması lazımdır. Sokakta olanlar çapulcuların, vandalların yaptıkları değil, vakur bir halkın hakkını arama mücadelesidir. Türkiye artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedirler. Buna kimse inanmamaktadır. İktidarın mümkün olduğu kadar büyük bir hızla, aklını başına almasında büyük bir fayda vardır" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Celal Şengör ekrem imamoğlu operasyonu
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