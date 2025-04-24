HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından bilim insanı Celal Şengör hakkında ağır ifadeler kullandı. Celal Şengör’ün beklenen büyük İstanbul depremi sebebiyle düşüncelerini paylaşırken “İstanbul’u terk edin” sözü Saral’ı çok kızdırdı, Şengör’e “Angut” dedi.

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul’da medyana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olmadı ancak insanlarda büyük korku yarattı. Deprem sonrasında her zaman olduğu uzman isimler halka sarsıntı ile ilgili bilgi verdi ve farklı görüşler yine tartışma yarattı. Bu kez Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral’dan bilim insanı Celal Şengör’e hakaret geldi.

Celal Şengör, daha önce de birçok kez yaptığı açıklamalarda büyük İstanbul depreminin beklendiğini, bu depremin yıkıcılığının büyük olacağını ve bu nedenle de İstanbul’un terk edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Celal Şengör’ün bu sözlerine sosyal medya hesabından “Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!” sözleriyle tepki gösterdi.

Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım:

1

İSTANBUL’DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul’da dün Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

Bilim Kurulu’nda yapılan açıklamada “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?
Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör İstanbul Oktay Saral istanbul deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.