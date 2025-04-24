Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul’da medyana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olmadı ancak insanlarda büyük korku yarattı. Deprem sonrasında her zaman olduğu uzman isimler halka sarsıntı ile ilgili bilgi verdi ve farklı görüşler yine tartışma yarattı. Bu kez Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral’dan bilim insanı Celal Şengör’e hakaret geldi.

Celal Şengör, daha önce de birçok kez yaptığı açıklamalarda büyük İstanbul depreminin beklendiğini, bu depremin yıkıcılığının büyük olacağını ve bu nedenle de İstanbul’un terk edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Celal Şengör’ün bu sözlerine sosyal medya hesabından “Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!” sözleriyle tepki gösterdi.

Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım:

İSTANBUL’DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul’da dün Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

Bilim Kurulu’nda yapılan açıklamada “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir” ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır