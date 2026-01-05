HABER

'Çelik' bilek korta çıktı: Federer kadar hızlı, Nadal kadar çevik hareketler sergiledi

Çinli bir teknoloji şirketi, insansı robotu ile ilgili yeni bir video paylaştı. Videoda insansı robot, tenis kortuna çıkarak tenisteki hünerlerini gösterdi.

'Çelik' bilek korta çıktı: Federer kadar hızlı, Nadal kadar çevik hareketler sergiledi
Enes Çırtlık
Enes Çırtlık

İnsansı robotlar artık sadece yürüyüp merdiven inip çıkmakla yetinmiyor; fabrikalarda çalışmaktan otel lobilerinde görev almaya, hatta spor sahalarına kadar uzanan çok daha iddialı senaryoların parçası haline geliyor. Özellikle 2026’ya girerken sektör, “insan gibi hareket eden” makinelerden “insanla birlikte görev yapan akıllı partnerlere” doğru evrilmiş durumda.

Bu rekabetin tam ortasında Çinli bir teknoloji şirketi, insansı robotu ile ilgili yeni bir video yayınladı.

Çelik bilek korta çıktı: Federer kadar hızlı, Nadal kadar çevik hareketler sergiledi 1

PROFESYONEL TENİS OYUNCUSUNA BENZEYEN İNSANSI ROBOT

UBTECH Robotics tarafından yayınlanan video, "Walker S2" adını taşıyan insansı robotun raket kullandığını, kortta hareket ettiğini ve vuruşlar yaptığını gösteriyor.

Çelik bilek korta çıktı: Federer kadar hızlı, Nadal kadar çevik hareketler sergiledi 2

Şirketin insansı robotunu gerçekten bir "tenis partneri" olarak mı konumlandırdığı, yoksa sadece yeteneklerini sergilemek için mi kullandığı ise henüz net değil.

Çelik bilek korta çıktı: Federer kadar hızlı, Nadal kadar çevik hareketler sergiledi 3

İnsansı robot demişken, insansı robot teknolojilerinde de gözlerin 2026 yılına çevrildiğini belirtelim. Çünkü yeni yılın insansı robot teknolojileri açısından çok daha büyük ilerlemelere sahne olması bekleniyor.

